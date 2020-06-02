Моди и Трамп обсудили саммит G7

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону предстоящий саммит G7, ситуацию на индийско-китайской границе и необходимость реформ во Всемирной организации здравоохранения.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
"Президент Трамп рассказал о председательстве США в "Группе семи" и выразил свое желание расширить сферу деятельности этой группы за пределы существующего членства, включив в нее другие важные страны, включая Индию. В этом контексте он направил премьер-министру Моди приглашение принять участие в следующем саммите "Большой семерки", который состоится в США. Премьер-министр Моди похвалил президента Трампа за его творческий и дальновидный подход, признав тот факт, что такой расширенный форум будет соответствовать новым реалиям мира после коронавируса. Премьер-министр заявил, что Индия будет рада сотрудничать с США и другими странами для обеспечения успеха предлагаемого саммита", - отмечается в заявлении на сайте пресс-службы правительства Индии.
Премьер-министр Моди выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися гражданскими беспорядками в США и передал свои пожелания скорейшего урегулирования ситуации, отмечается в сообщении.
"Лидеры двух стран также обменялись мнениями по другим актуальным вопросам, таким как ситуация с COVID-19 в двух странах, ситуация на индийско-китайской границе, необходимость реформ во Всемирной организации здравоохранения", - сообщила пресс-служба правительства.