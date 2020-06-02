Моди и Трамп обсудили саммит G7

"Президент Трамп рассказал о председательстве США в "Группе семи" и выразил свое желание расширить сферу деятельности этой группы за пределы существующего членства, включив в нее другие важные страны, включая Индию. В этом контексте он направил премьер-министру Моди приглашение принять участие в следующем саммите "Большой семерки", который состоится в США. Премьер-министр Моди похвалил президента Трампа за его творческий и дальновидный подход, признав тот факт, что такой расширенный форум будет соответствовать новым реалиям мира после коронавируса. Премьер-министр заявил, что Индия будет рада сотрудничать с США и другими странами для обеспечения успеха предлагаемого саммита", - отмечается в заявлении на сайте пресс-службы правительства Индии.