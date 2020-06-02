ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США

"Долгое время США были крупнейшим финансовым донором PAHO/WHO и важным партнером. В настоящий момент 60% нашего бюджета поступают из США. В случае отмены финансирования со стороны Соединенных Штатов значительно сократится техническое взаимодействие между странами-участницами", - заявила Этьен в ходе еженедельного брифинга, который транслировался на странице PAHO в Facebook.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.