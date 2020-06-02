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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T19:49
https://ria.ru/20200602/1572369558.html
ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США

19:48 02.06.2020 (обновлено: 19:49 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЕХИКО, 2 июн - РИА Новости. Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ PAHO/WHO Карисса Этьен сообщила, что бюджет организации на 60% состоит из взносов США, отмена финансирования повлечет значительное сокращение операций.
"Долгое время США были крупнейшим финансовым донором PAHO/WHO и важным партнером. В настоящий момент 60% нашего бюджета поступают из США. В случае отмены финансирования со стороны Соединенных Штатов значительно сократится техническое взаимодействие между странами-участницами", - заявила Этьен в ходе еженедельного брифинга, который транслировался на странице PAHO в Facebook.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
1 июня, 19:10
ВОЗ узнала о разрыве США отношений с организацией через СМИ
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
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