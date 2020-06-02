Захарова указала на "международное лицемерие" США

"Интересно, он расскажет гостям о достижениях США в сфере защиты прав человека? Наверное, похвастается новинкой в этом деле - обстрелом иностранных корреспондентов резиновыми пулями и распылением им в лицо слезоточивых аэрозолей. Есть чем гордиться: более сотни американских и зарубежных журналистов пострадали от насилия со стороны правоохранителей", - написала Захарова.