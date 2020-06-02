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2020-06-02T19:43
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СК начал проверку информации об угрозах журналисту в Воркуте
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РИА Новости

СК начал проверку информации об угрозах журналисту в Воркуте

19:43 02.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Следственный комитет начал проверку информации в СМИ об угрозах руководителю местного телеканала в Воркуте Геннадию Князеву, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Республике Коми.
"В Воркуте по информации СМИ об угрозах руководителю местного телеканала организована процессуальная проверка", - сказано в сообщении.
По сообщению канала "ТНТ Воркута" в соцсети "ВКонтакте", неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий журналисту и руководителю "ТНТ Воркута" Геннадию Князеву. По сообщению телеканала, журналист находился в рабочем офисе, когда нападавшие заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. Ранее, сообщили в паблике, были повреждены шины автомобиля журналиста. По информации, размещенной в группе телеканала, перед инцидентом в эфир вышел ролик журналиста про невыплаты надбавок бригадам скорой помощи в Воркуте.
Ильдар Измайлов
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Следственный комитет России (СК РФ)ВоркутаПроисшествия
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