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2020-06-02T19:38
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Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана
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РИА Новости

Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

19:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовСамолет в аэропорту "Минеральные воды"
Самолет в аэропорту Минеральные воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Более 100 россиян вернулись во вторник на родину рейсом авиакомпании Armenia Ереван - Минеральные Воды, сообщили в посольстве РФ в Армении.
В диппредставительстве заявили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Минеральные Воды - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 2 июня авиарейсом Ереван - Минеральные Воды домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие, заявили в дипмиссии.
"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 798 человек", - заявили в посольстве.
Отмечается, что работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. "Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании "Армения", - сказали в диппредставительстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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