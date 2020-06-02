Более ста россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Еревана

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Более 100 россиян вернулись во вторник на родину рейсом Более 100 россиян вернулись во вторник на родину рейсом авиакомпании Armenia Ереван - Минеральные Воды, сообщили в посольстве РФ в Армении

В диппредставительстве заявили, что по получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Минеральные Воды - Ереван посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 2 июня авиарейсом Ереван - Минеральные Воды домой смогли вернуться еще 109 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие, заявили в дипмиссии.

"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 798 человек", - заявили в посольстве.

Отмечается, что работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. "Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании "Армения", - сказали в диппредставительстве.