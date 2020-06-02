В ЦИК заинтересованы в опыте ЕР по проведению дистанционного голосования

"Мы знаем, что "Единая Россия" давно занимается передовыми возможностями, в том числе электронного дистанционного голосования. Я знаю, что они в том числе применяли это на партийных праймериз, и это прошло успешно. Конечно, нам приятно будет поделиться и узнать опыт "Единой России", - сказал Лопатин.