Хакеры опубликовали личные данные Болсонару и его семьи

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группа хакеров Anonymus Brazil опубликовала в социальных сетях личные данные президента Жаира Болсонару, его семьи и нескольких политических союзников, заявил один из сыновей президента, советник Карлос Болсонару.
"Про-демократическая" группировка обнародовала мои личные данные и данные ряда других людей в интернете", - написал Болсонару в своем аккаунте в Twitter.
Хакеры незаконно выложили в открытый доступ адреса и номера телефонов, а также данные о предполагаемых активах. Публикация была позже удалена компанией Twitter.
По сообщениям местных СМИ, жертвами кибератаки стали президент Болсонару, его сыновья Флавио (член Сената), Эдуардо (депутат) и Карлос (советник), министр образования Абрахам Вайнтрауб, министр по правам человека Дамарес Алвес, депутат партии Болсонару Дуглас Гарсия и бизнесмен Лучано Ханг.
Министр юстиции Бразилии Андре Мендонса распорядился во вторник начать расследование кибератаки. В своем заявлении министерство сообщило, что министр Мендонса попросил федеральную полицию "начать расследование по факту утечки кадастровой и имущественной информации президента республики Жаира Болсонару, его семьи и других представителей власти".