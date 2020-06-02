Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T19:28
https://ria.ru/20200602/1572368982.html
Хакеры опубликовали личные данные Болсонару и его семьи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:314:2792:1885_1036x0_80_0_0_cead7be218fd089187158863a038421b.jpg
РИА Новости

Хакеры опубликовали личные данные Болсонару и его семьи

19:28 02.06.2020
465
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Группа хакеров Anonymus Brazil опубликовала в социальных сетях личные данные президента Жаира Болсонару, его семьи и нескольких политических союзников, заявил один из сыновей президента, советник Карлос Болсонару.
"Про-демократическая" группировка обнародовала мои личные данные и данные ряда других людей в интернете", - написал Болсонару в своем аккаунте в Twitter.
Хакеры незаконно выложили в открытый доступ адреса и номера телефонов, а также данные о предполагаемых активах. Публикация была позже удалена компанией Twitter.
По сообщениям местных СМИ, жертвами кибератаки стали президент Болсонару, его сыновья Флавио (член Сената), Эдуардо (депутат) и Карлос (советник), министр образования Абрахам Вайнтрауб, министр по правам человека Дамарес Алвес, депутат партии Болсонару Дуглас Гарсия и бизнесмен Лучано Ханг.
Министр юстиции Бразилии Андре Мендонса распорядился во вторник начать расследование кибератаки. В своем заявлении министерство сообщило, что министр Мендонса попросил федеральную полицию "начать расследование по факту утечки кадастровой и имущественной информации президента республики Жаира Болсонару, его семьи и других представителей власти".
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Вчера, 16:51
Верховный суд в Бразилии отказался изымать телефон президента Болсонару
282220
Обсудить 0
Жаир БолсонаруБразилияВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Миннеаполисе
Захарова указала на "международное лицемерие" США
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Американские флаги в Вашингтоне
В сенат США внесли законопроект о немедленном продлений ДСНВ
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
Парень Бузовой похвастался миллионными покупками после открытия магазинов
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала нападения на журналистов в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Верховный суд в Бразилии отказался изымать телефон президента Болсонару
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Боливия
В Боливии отложили проведение всеобщих выборов
Города мира. Женева
ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Смартфоны компании Apple
Очередное обновление сломало iPhone и iPad
Девушка идет под зонтом во время дождя
На Центральную Россию и Черноземье надвигаются сильные дожди
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди и Трамп обсудили саммит G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния