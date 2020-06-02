Симоньян прокомментировала нападения на журналистов в США

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян не исключила подачи иска против американских полицейских, напавших на журналистов агентства.
"За три последних дня американская полиция дважды напала на журналистов нашего агентства — корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне. Оба раза наши журналисты показывали пресс-карты и громко кричали, что они — пресса. Не видеть и не слышать этого полицейские не могли. Такое же случалось и с коллегами из американских СМИ в эти дни. В правовом государстве мы бы, конечно, подали в суд. Но в современной Америке нет никаких оснований считать, что он поведет себя лучше, чем полиция. Хотя мы подумаем", – заявила РИА Новости Симоньян.
В минувшее воскресенье полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, когда он освещал беспорядки в Миннеаполисе.
Во вторник в продюсера Sputnik Николь Руссел несколько раз выстрелили резиновыми пулями у Белого дома в Вашингтоне.
В обоих случаях полиция действовала целенаправленно, несмотря на то что Тургиев и Руссел четко представились журналистами.
После первого инцидента МИД заявил о проявлении необоснованной жестокости в отношении представителей прессы, губернатор Миннесоты Тим Уолц извинился перед журналистами, которые подверглись нападению или были задержаны полицией.
Российское посольство направило ноту в Госдеп.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы".
1 июня, 22:01В США полицейский напал на корреспондента РИА НовостиКорреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы.
Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" включила инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
Протесты в США
Беспорядки в Соединенных Штатах вспыхнули на прошлой неделе после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
В интернете появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.
После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введен комендантский час.