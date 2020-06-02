Симоньян прокомментировала нападения на журналистов в США

"За три последних дня американская полиция дважды напала на журналистов нашего агентства — корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне. Оба раза наши журналисты показывали пресс-карты и громко кричали, что они — пресса. Не видеть и не слышать этого полицейские не могли. Такое же случалось и с коллегами из американских СМИ в эти дни. В правовом государстве мы бы, конечно, подали в суд. Но в современной Америке нет никаких оснований считать, что он поведет себя лучше, чем полиция. Хотя мы подумаем", – заявила РИА Новости Симоньян.