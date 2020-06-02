Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида

По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели и являющемуся инвалидом 1 группы, избивал его и высказывал угрозы убийством. Так, следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемый вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, затем стал выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу.