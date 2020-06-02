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2020-06-02T19:20
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Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида
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РИА Новости

Житель Татарстана пойдет под суд за истязание инвалида

19:20 02.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела об истязании прикованного к постели инвалида, в котором обвиняют его соседа, сообщает региональное СУСК РФ.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 50-летнего жителя города Зеленодольска, обвиняемого в… угрозе убийством, незаконном проникновении в жилище, истязании", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически без спроса заходил в комнату к 58-летнему соседу, прикованному к постели и являющемуся инвалидом 1 группы, избивал его и высказывал угрозы убийством. Так, следствием установлено, что в январе 2020 года обвиняемый вошел в комнату к потерпевшему, посмотрел телевизор, затем стал выкручивать руку больному мужчине, нанес несколько ударов кулаком и электробритвой по лицу.
О противоправных действиях мужчины потерпевший сообщил детям, которые обратились в правоохранительные органы.
Причастность к совершению преступления подозреваемый признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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