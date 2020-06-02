На Центральную Россию и Черноземье надвигаются сильные дожди

"В среду жителей Центральной России и Черноземья ждёт очередное испытание непогодой. В атмосфере усилится циклоническое влияние, из-за чего дожди станут постепенно усиливаться, переходя в довольно интенсивные ливни", - говорится в сообщении.

"Такая погода спровоцирует очередной подъём уровня воды в реках и водоёмах региона, что ещё больше усугубит сложную паводковую ситуацию и приведёт к новым подтоплениям", - отметили в центре погоды.