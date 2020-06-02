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2020-06-02T19:18
https://ria.ru/20200602/1572368374.html
На Центральную Россию и Черноземье надвигаются сильные дожди
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РИА Новости

На Центральную Россию и Черноземье надвигаются сильные дожди

19:18 02.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка идет под зонтом во время дождя
Девушка идет под зонтом во время дождя
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Интенсивные дожди пройдут 3 июня в Центральной России и Черноземье, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"В среду жителей Центральной России и Черноземья ждёт очередное испытание непогодой. В атмосфере усилится циклоническое влияние, из-за чего дожди станут постепенно усиливаться, переходя в довольно интенсивные ливни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее сильные дожди пройдут в Черноземье. В эпицентре непогоды окажется Воронеж: там выпадет около 30 миллиметров осадков, что составляет половину месячной нормы. К вечеру аномальный дождь сместится в северном направлении и пройдёт через границу Тульской и Рязанской областей и выйдет на южные районы Подмосковья.
Больше всего осадков ожидается в подмосковных райцентрах Серебряные Пруды - 56 миллиметров, Серпухов - 54 миллиметра, Ступино - 59 миллиметров, Чехов - 55 миллиметров, Наро-Фоминск - 48 миллиметров. Осадки составят три четверти от всей июньской нормы.
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Москве осадки умеренной интенсивности будут идти всю ночь и день, а вот в вечерние часы и в ночь на четверг ливни приобретут экстремальный характер – за сутки ожидается 29-34 миллиметра небесной влаги, что составляет чуть менее половины месячной нормы", - говорится в сообщении.
Что касается соседних регионов, то больше всего ливней прогнозируется в Туле, где может выпасть до 54 миллиметра воды при месячной норме 73 миллиметра.
"Такая погода спровоцирует очередной подъём уровня воды в реках и водоёмах региона, что ещё больше усугубит сложную паводковую ситуацию и приведёт к новым подтоплениям", - отметили в центре погоды.
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