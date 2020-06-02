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Новости Подмосковья
2020-06-02T19:14
https://ria.ru/20200602/1572368288.html
В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_5fbc227e9f500fdd9d918c127fec0572.jpg
РИА Новости

В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц

19:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья ТиминКроншнеп на дереве
Кроншнеп на дереве
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На территории проектируемого природного парка "Журавлиный край" в Московской области нашли место обитания пары крупных кроншнепов – редких куликов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу области. Об этом сообщил телеканал "360".
Краснокнижных кроншнепов обнаружили специалисты природоохранного фонда "Верховье" во время обследования территории "Журавлиного края".
Также специалисты нашли нескольких краснокнижных ужей и растений: мох неккера перистая и лесная орхидея гудайера ползучая.
Природный парк "Журавлиный край" будет располагаться на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Его площадь составит около 75 тысяч гектаров. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория в области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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