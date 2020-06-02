В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц

Также специалисты нашли нескольких краснокнижных ужей и растений: мох неккера перистая и лесная орхидея гудайера ползучая.

Природный парк "Журавлиный край" будет располагаться на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Его площадь составит около 75 тысяч гектаров. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория в области.