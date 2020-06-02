В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На территории проектируемого природного парка "Журавлиный край" в Московской области нашли место обитания пары крупных кроншнепов – редких куликов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу области. Об этом сообщил телеканал "360".
Краснокнижных кроншнепов обнаружили специалисты природоохранного фонда "Верховье" во время обследования территории "Журавлиного края".
Также специалисты нашли нескольких краснокнижных ужей и растений: мох неккера перистая и лесная орхидея гудайера ползучая.
Природный парк "Журавлиный край" будет располагаться на землях Сергиево-Посадского и Талдомского городских округов. Его площадь составит около 75 тысяч гектаров. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория в области.