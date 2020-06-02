В Верхневолжье летом планируется трудоустроить 3500 подростков

"Правительством Тверской области принято решение выделить работодателям, которые возьмут на работу подростков, субсидию в размере 50% их заработной платы. В этом году необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации ограничено проведение летней оздоровительной кампании. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях", - сказал губернатор области Игорь Руденя.