В Верхневолжье летом планируется трудоустроить 3500 подростков

ТВЕРЬ, 2 июн - РИА Новости. Тверские власти планируют в летний период трудоустроить порядка 3500 подростков, при этом работодателям, предоставившим рабочие места, компенсируют из регионального бюджета часть затрат на зарплату подросткам, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Правительством Тверской области принято решение выделить работодателям, которые возьмут на работу подростков, субсидию в размере 50% их заработной платы. В этом году необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации ограничено проведение летней оздоровительной кампании. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона поставил перед главами муниципалитетов задачу тщательно подбирать работодателей, которые будут принимать участие в трудовом воспитании подрастающего поколения.
Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 тысяч 30 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости - 1500 рублей. Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.
Пресс-служба напоминает, что традиционно в области в летний период подростки трудятся на производствах, обеспечивают благоустройство и озеленение территорий, задействованы в сезонных сельскохозяйственных работах, приводят в порядок воинские захоронения, выполняют другие виды работ.