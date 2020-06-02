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2020-06-02T19:19
https://ria.ru/20200602/1572368235.html
В Москве более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в гостиницах
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РИА Новости

В Москве более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в гостиницах

19:19 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в 44 гостиницах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медиков в столичных гостиницах, в них смогут бесплатно проживать более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров, все расходы будут оплачены за счет городского бюджета.
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"Сегодня в программе участвуют 44 гостиницы, в которых организовано более 12,7 тысячи мест для проживания. В случае роста спроса со стороны медработников количество гостиниц могут увеличить", - говорится в сообщении.
Начиная с 12 апреля, медицинские работники коронавирусных стационаров могут временно переехать в одну из городских гостиниц. Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой. Для проживающих в гостиницах медработников были созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, врачи также могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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