В Москве более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в гостиницах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в 44 гостиницах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медиков в столичных гостиницах, в них смогут бесплатно проживать более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров, все расходы будут оплачены за счет городского бюджета.
"Сегодня в программе участвуют 44 гостиницы, в которых организовано более 12,7 тысячи мест для проживания. В случае роста спроса со стороны медработников количество гостиниц могут увеличить", - говорится в сообщении.
Начиная с 12 апреля, медицинские работники коронавирусных стационаров могут временно переехать в одну из городских гостиниц. Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой. Для проживающих в гостиницах медработников были созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, врачи также могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.