В Москве более 12 тысяч медиков бесплатно проживают в гостиницах

"Сегодня в программе участвуют 44 гостиницы, в которых организовано более 12,7 тысячи мест для проживания. В случае роста спроса со стороны медработников количество гостиниц могут увеличить", - говорится в сообщении.

Начиная с 12 апреля, медицинские работники коронавирусных стационаров могут временно переехать в одну из городских гостиниц. Временное проживание в гостиницах позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков, минимизировав их контакты с внешней средой. Для проживающих в гостиницах медработников были созданы комфортные условия. Отели предоставляют двухразовое питание (завтрак и ужин) с бесконтактной доставкой до номеров, врачи также могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.