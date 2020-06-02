ПСБ расширил программу лояльности "Двойной кэшбэк"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПАО " ПАО " Промсвязьбанк " обновил программу лояльности по кредитной карте "Двойной кэшбэк" с целью поддержать клиентов в период восстановления деловой активности - число категорий, в которых начисляется повышенный кэшбэк, увеличилось втрое, вместо одного пакета по программе банк предложил три на выбор, при этом максимальный кэшбэк составляет 10%, сообщает пресс-служба банка.

"В Москве и других российских городах постепенно начинается выход из режима самоизоляции, люди и бизнес привыкают работать в новых условиях. Обновляя программу лояльности, мы учитывали, как повлияла пандемия COVID-19 на образ жизни и привычки людей, какие товары и услуги наиболее востребованы. Поэтому, в частности, программой предусмотрены наиболее привлекательные условия при оплате такси и каршеринга, бензина, лекарств, товаров для благоустройства дома", - привели в банке комментарий директора департамента розничного кредитования ПСБ Андрея Точеного.

Пакет "Досуг" предусматривает повышенный кэшбэк в категориях "такси/каршеринг" (10% от операции), "кино" (7%), "рестораны/фастфуд" (5%). В пакете "Семья" повышенный кэшбэк действует на категории "транспорт" (метро, общественный наземный транспорт, пригородные электрички), "аптеки", "дом/ремонт", в пакете "Авто" - на оплату штрафов, техобслуживание и мойки, бензин на АЗС. За покупки во всех остальных категориях клиенты получают кэшбэк в 1%. Кроме того, ПСБ возвращает на счет клиента 1% при погашении задолженности по кредитной карте.

Клиенты с активными картами "Двойной кэшбэк" могут выбрать подходящий пакет с 1 июня, новые клиенты, оформляющие кредитную карту в отделении или дистанционно, – после ее активации.