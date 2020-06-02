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ПСБ расширил программу лояльности "Двойной кэшбэк"
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РИА Новости

ПСБ расширил программу лояльности "Двойной кэшбэк"

19:10 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" обновил программу лояльности по кредитной карте "Двойной кэшбэк" с целью поддержать клиентов в период восстановления деловой активности - число категорий, в которых начисляется повышенный кэшбэк, увеличилось втрое, вместо одного пакета по программе банк предложил три на выбор, при этом максимальный кэшбэк составляет 10%, сообщает пресс-служба банка.
"В Москве и других российских городах постепенно начинается выход из режима самоизоляции, люди и бизнес привыкают работать в новых условиях. Обновляя программу лояльности, мы учитывали, как повлияла пандемия COVID-19 на образ жизни и привычки людей, какие товары и услуги наиболее востребованы. Поэтому, в частности, программой предусмотрены наиболее привлекательные условия при оплате такси и каршеринга, бензина, лекарств, товаров для благоустройства дома", - привели в банке комментарий директора департамента розничного кредитования ПСБ Андрея Точеного.
Пакет "Досуг" предусматривает повышенный кэшбэк в категориях "такси/каршеринг" (10% от операции), "кино" (7%), "рестораны/фастфуд" (5%). В пакете "Семья" повышенный кэшбэк действует на категории "транспорт" (метро, общественный наземный транспорт, пригородные электрички), "аптеки", "дом/ремонт", в пакете "Авто" - на оплату штрафов, техобслуживание и мойки, бензин на АЗС. За покупки во всех остальных категориях клиенты получают кэшбэк в 1%. Кроме того, ПСБ возвращает на счет клиента 1% при погашении задолженности по кредитной карте.
Клиенты с активными картами "Двойной кэшбэк" могут выбрать подходящий пакет с 1 июня, новые клиенты, оформляющие  кредитную карту в отделении или дистанционно, – после ее активации.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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Помимо экономии за счет кэшбэка, клиент получает год бесплатного обслуживания кредитной карты – при условии, что он совершит операции на 1 тысячу рублей в первый месяц после активации. Для начисления баллов клиенту достаточно совершить по карте операции на 10 тысяч рублей в расчетном периоде, отметили в банке.
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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