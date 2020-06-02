В удмуртском Глазове из-за COVID-19 закрыли три детсада

"Один случай выявлен в общежитии медицинского училища. Путь заражения выявляется в ходе эпидрасследования. Все контактные студенты и преподаватели размещены в пунктах временного пребывания, также пройдут тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении глазовского мэра.