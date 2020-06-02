В удмуртском Глазове из-за COVID-19 закрыли три детсада

УФА, 2 июн - РИА Новости. В удмуртском Глазове из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыли три детских сада, перевезли в обсерватор преподавателей и студентов медицинского колледжа и закрыли на самоизоляцию большое число горожан, контактировавших с больными, сообщил глава города Сергей Коновалов.
"Сегодня в Глазове значительный рост в статистике заболевших — плюс семь случаев. Знаю, что горожане ждут подробных разъяснений, тем более что подтвердившиеся сегодня случаи связаны с закрытием дежурных групп в трех детских садах, переездом студентов медучилища из общежития в обсерватор и самоизоляцией большого числа контактных лиц", - говорится в обращении мэра на сайте администрации города Глазов.
По словам городского главы, из новых выявленных случаев два человека вернулись из Москвы, заболел один ребенок, который ранее был под наблюдением врачей после общения с инфицированным, заболели три медика, два из которых работали в детских садах. Теперь тестирование на коронавирус пройдут как дети, так и их родители, и весь круг их контактов.
"Один случай выявлен в общежитии медицинского училища. Путь заражения выявляется в ходе эпидрасследования. Все контактные студенты и преподаватели размещены в пунктах временного пребывания, также пройдут тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении глазовского мэра.
Ранее Чепецкий механический завод, расположенный в Глазове, отправил на самоизоляцию более 200 человек - работников предприятия, дочерних обществ и подрядных организаций.
По данным минздрава Удмуртии, в регионе на 2 июня диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 770 человек, 407 из них выздоровели, 19 скончались.
Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции из-за роста числа заболевших, закрыв парки, скверы и зоопарк Ижевска. Если в начале мая в регионе выявляли от 7 до 14 заболевших, то к концу месяца число больных увеличилось до нескольких десятков за сутки. Власти поясняли рост заболеваемости несоблюдением санитарных нормативов на майских праздниках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.