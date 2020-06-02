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Грузовые авиаперевозки в мире в апреле упали на 27,7%
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РИА Новости

Грузовые авиаперевозки в мире в апреле упали на 27,7%

18:56 02.06.2020 (обновлено: 19:08 02.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет взлетает с ВПП
Самолет взлетает с ВПП
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет взлетает с ВПП. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Грузовые авиаперевозки в мире в апреле 2020 года упали на рекордные 27,7% в годовом выражении из-за влияния коронавируса на отрасль, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Рекордное снижение в апреле связано с ослаблением спроса на фоне перебоев в производственной сфере из-за глобальной пандемии COVID-19, говорится в релизе. Апрельское падение стало рекордным за всю историю наблюдений, которые начались в 1990 году, снижение оказалось сильнее, чем в период финансового кризиса (в январе 2009 года снижение составило 23,9%). В марте падение показателя составило 14,7%.
"В сфере грузовых авиаперевозок наблюдается резкое падение мощностей. Спрос упал на 27,7% по сравнению с апрелем 2019 года. Но мощности снизились на 42% из-за резкого снижения пассажирских перевозок, при которых также перевозят грузы. В результате мы сталкиваемся с перебоями в глобальной цепи поставок с более длительными сроками доставки и более высокими затратами", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора IATA Александра де Жуньяка (Alexandre de Juniac).
По данным IATA, самое сильное снижение показателя в апреле отмечено в странах Латинской Америки - на 43,7%, на Ближнем Востоке - на 36,3%, в Европе - на 33,7%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижение показателя составило 31%. В Африке грузовые авиаперевозки снизились в отчетном месяце на 21,7%, в Северной Америке - на 11,5%.
Объем международных грузовых авиаперевозок в апреле сократился на 29,5%.
По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в апреле снизился на 13% в годовом выражении. В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок компаниями РФ сократился на 12,1%, внутренних перевозок - на 19,4%.
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Международная ассоциация воздушного транспортаЭкономика
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