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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:57
https://ria.ru/20200602/1572367510.html
В Греции за сутки 19 человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910795_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_0e3776b3111e0364f941497d27b43e09.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки 19 человек заболели COVID-19

18:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет скончавшихся от COVID-19, выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2937 случаев инфицирования, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения во вторник.
Среди новых заболевших – 12 путешественников, прибывших авиарейсом из Катара. В отделениях интенсивной терапии остаются интубированными 11 человек.
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За последние сутки нет ни одного умершего от коронавируса. Всего в Греции умерли 179 человек, говорится в бюллетене.
Накануне были зарегистрированы четверо умерших и два новых случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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