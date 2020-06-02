В Греции за сутки 19 человек заболели COVID-19

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

За последние сутки нет ни одного умершего от коронавируса. Всего в Греции умерли 179 человек, говорится в бюллетене.