В Греции за сутки 19 человек заболели COVID-19

АФИНЫ, 2 июн - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет скончавшихся от COVID-19, выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2937 случаев инфицирования, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения во вторник.
Среди новых заболевших – 12 путешественников, прибывших авиарейсом из Катара. В отделениях интенсивной терапии остаются интубированными 11 человек.
За последние сутки нет ни одного умершего от коронавируса. Всего в Греции умерли 179 человек, говорится в бюллетене.
Накануне были зарегистрированы четверо умерших и два новых случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.