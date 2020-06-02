В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 324

ЛОНДОН, 2 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 324, до 39 369 человек, количество выявленных заболевших увеличилось на 1613, до 277 985, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число жертв составило 111, количество выявленных новых заражений - 1570.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.