Суда-амфибии будут перевозить пассажиров в нижегородский Воротынец

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Министерство имущественных и земельных отношений Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области заключило контракт на поставку двух маломерных судов для перевозки пассажиров в Воротынец, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с главами муниципалитетов. Глава администрации городского округа Воротынский Алексей Солдатов рассказал главе региона, что зимой, а также в период ледохода и ледостава жители левобережной части муниципалитета с трудом добираются до "большой земли": главным образом, до Воротынца и Нижнего Новгорода

"Воротынский – муниципалитет, расположенный на берегах двух рек: Волги и Суры. Круглогодичное транспортное сообщение населенных пунктов с центром городского округа просто необходимо. На покупку двух амфибийных маломерных судов для перевозки пассажиров на переправах "Фокино-Михайловское" и "Лысая Гора-Васильсурск" мы заложили в бюджете области 8,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.

Нижегородское минимущества в мае 2020 года провело открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого заключило во вторник, 2 июня, госконтракт на поставку двух амфибийных маломерных судов "Аэровездеход Нерпа 1065КБ".

Глава региона отметил, что суда предназначены для перевозки пассажиров по снегу, льду, во время ледохода. Суда должны быть переданы подрядчиком не позднее 1 ноября 2020 года, а затем их сразу направят муниципалитету.