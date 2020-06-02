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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-06-02T18:53
https://ria.ru/20200602/1572367341.html
Суда-амфибии будут перевозить пассажиров в нижегородский Воротынец
https://cdn23.img.ria.ru/images/151933/18/1519331804_0:113:3239:1935_1036x0_80_0_0_8e3b52abe1911fbffe3fc7bd1b680a8e.jpg
РИА Новости

Суда-амфибии будут перевозить пассажиров в нижегородский Воротынец

18:52 02.06.2020 (обновлено: 18:53 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области заключило контракт на поставку двух маломерных судов для перевозки пассажиров в Воротынец, сообщает пресс-служба правительства региона.
Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с главами муниципалитетов. Глава администрации городского округа Воротынский Алексей Солдатов рассказал главе региона, что зимой, а также в период ледохода и ледостава жители левобережной части муниципалитета с трудом добираются до "большой земли": главным образом, до Воротынца и Нижнего Новгорода.
"Воротынский – муниципалитет, расположенный на берегах двух рек: Волги и Суры. Круглогодичное транспортное сообщение населенных пунктов с центром городского округа просто необходимо. На покупку двух амфибийных маломерных судов для перевозки пассажиров на переправах "Фокино-Михайловское" и "Лысая Гора-Васильсурск" мы заложили в бюджете области 8,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородское минимущества в мае 2020 года провело открытый аукцион в электронной форме, по итогам которого заключило во вторник, 2 июня, госконтракт на поставку двух амфибийных маломерных судов "Аэровездеход Нерпа 1065КБ".
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Глава региона отметил, что суда предназначены для перевозки пассажиров по снегу, льду, во время ледохода. Суда должны быть переданы подрядчиком не позднее 1 ноября 2020 года, а затем их сразу направят муниципалитету.
"Решение о закупке маломерных судов – большое подспорье для жителей. Как только суда будут переданы нам, определим график работы и другие особенности эксплуатации", - добавил глава администрации городского округа Воротынский.
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Нижегородская областьАлексей СолдатовГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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