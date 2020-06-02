Глава минздрава Северной Осетии вылечился от COVID-19

ПЯТИГОРСК, 2 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, заразившийся коронавирусом, вернулся к работе, сообщает ведомство.
Минздрав региона 20 мая сообщил, что министр заразился коронавирусом и получает лечение на дому.
"Тамерлан Гогичаев вернулся к работе после болезни", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Северной Осетии зарегистрировано 3104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из этого числа 2063 человека выздоровели, 58 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.