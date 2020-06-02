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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:48
https://ria.ru/20200602/1572367066.html
Глава минздрава Северной Осетии вылечился от COVID-19
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РИА Новости

Глава минздрава Северной Осетии вылечился от COVID-19

18:47 02.06.2020 (обновлено: 18:48 02.06.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-АланияМинистр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев
© Фото : Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев
ПЯТИГОРСК, 2 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев, заразившийся коронавирусом, вернулся к работе, сообщает ведомство.
Минздрав региона 20 мая сообщил, что министр заразился коронавирусом и получает лечение на дому.
"Тамерлан Гогичаев вернулся к работе после болезни", - говорится в сообщении.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Северной Осетии зарегистрировано 3104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из этого числа 2063 человека выздоровели, 58 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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14 мая, 13:47Распространение нового коронавируса
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
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