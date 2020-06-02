ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием контактной группы

Ранее МИД ДНР заявил, что следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 10 июня.

"Командирам бригад (украинских силовиков - ред.) отданы указания на запрещение проведения огневых провокации в отношении народной милиции ЛНР вплоть до 7 июня, с одновременным планированием провокаций в преддверии видеоконференции минской контактной группы 9-10 июня", - заявил Осадчий.

По словам представителя народной милиции ЛНР, такие указания отдал командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" из-за "слабой профессиональной подготовки" прибывающих к линии соприкосновения украинских силовиков и необходимости их обучения.