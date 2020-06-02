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2020-06-02T18:39
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ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием контактной группы
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РИА Новости

ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием контактной группы

18:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций украинских силовиков перед следующим заседанием контактной группы по Донбассу, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее МИД ДНР заявил, что следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится 10 июня.
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"Командирам бригад (украинских силовиков - ред.) отданы указания на запрещение проведения огневых провокации в отношении народной милиции ЛНР вплоть до 7 июня, с одновременным планированием провокаций в преддверии видеоконференции минской контактной группы 9-10 июня", - заявил Осадчий.
По словам представителя народной милиции ЛНР, такие указания отдал командующий оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" из-за "слабой профессиональной подготовки" прибывающих к линии соприкосновения украинских силовиков и необходимости их обучения.
"В свою очередь народная милиция ведет наблюдение осуществляя контроль над ситуацией в назначенной зоне ответственности", - дополнил Осадчий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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