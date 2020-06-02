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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:38
https://ria.ru/20200602/1572366488.html
Ростовские круглосуточные учреждения соцобслуживания закрыли на карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Ростовские круглосуточные учреждения соцобслуживания закрыли на карантин

18:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Двухнедельный карантин введен во всех учреждениях социального обслуживания Ростовской области с круглосуточным пребыванием людей, сообщила на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева.
По ее данным, в ведении министерства находятся 84 государственных учреждения социального обслуживания, из которых 63 – с круглосуточным пребыванием.
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"С сегодняшнего дня в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области и исключения случаев заноса инфекции 57 учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан переведены на особый режим работы – полный карантин", - сказала она, уточнив, что временная изоляция получателей услуг и работников на территории учреждений введены на две недели.
Ранее заболевшие коронавирусом были выявлены еще в шести социальных учреждениях – Сальском, Зверевском, Белокалитвинском психоневрологических интернатах, Шахтинском филиале психоневрологического диспансера, Шахтинском пансионате для инвалидов и престарелых, а также Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В учреждениях был введен карантин.
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По данным на 2 июня в области зарегистрировано 5195 случаев заболевания коронавирусом, из них 253 за последние сутки. За весь период в регионе выздоровели 1834 человека, умерли – 40.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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