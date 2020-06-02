Ростовские круглосуточные учреждения соцобслуживания закрыли на карантин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Двухнедельный карантин введен во всех учреждениях социального обслуживания Двухнедельный карантин введен во всех учреждениях социального обслуживания Ростовской области с круглосуточным пребыванием людей, сообщила на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса министр труда и соцразвития региона Елена Елисеева.

По ее данным, в ведении министерства находятся 84 государственных учреждения социального обслуживания, из которых 63 – с круглосуточным пребыванием.

"С сегодняшнего дня в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области и исключения случаев заноса инфекции 57 учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан переведены на особый режим работы – полный карантин", - сказала она, уточнив, что временная изоляция получателей услуг и работников на территории учреждений введены на две недели.

Ранее заболевшие коронавирусом были выявлены еще в шести социальных учреждениях – Сальском, Зверевском, Белокалитвинском психоневрологических интернатах, Шахтинском филиале психоневрологического диспансера, Шахтинском пансионате для инвалидов и престарелых, а также Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. В учреждениях был введен карантин.

По данным на 2 июня в области зарегистрировано 5195 случаев заболевания коронавирусом, из них 253 за последние сутки. За весь период в регионе выздоровели 1834 человека, умерли – 40.