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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:53
https://ria.ru/20200602/1572366401.html
В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256072_0:152:3101:1896_1036x0_80_0_0_575a99258d23f91d1937a7c2682cb0f3.jpg
РИА Новости

В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

18:37 02.06.2020 (обновлено: 18:53 02.06.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseЗдание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала факторы, влияющие на интенсивность второй волны эпидемии коронавируса.
Она отметила, что, пока нет вакцины или "чудодейственного" лекарства, вирус сохранится в популяции.
По словам Вуйнович, насколько сильной будет вторая волна эпидемии коронавируса, зависит от готовности системы здравоохранения и умения общества распознать начало подъема заболеваемости.
"Мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы", — подчеркнула представитель ВОЗ.
Проще всего вирусу проникнуть в "закрытые коллективы" — интернаты, школы-интернаты, больницы, добавила Вуйнович, отметив, что в таких местах инфекция может нанести наибольший урон.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗОбщество
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