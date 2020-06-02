В ВОЗ объяснили, от чего зависит интенсивность второй волны коронавируса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала факторы, влияющие на интенсивность второй волны эпидемии коронавируса.
Она отметила, что, пока нет вакцины или "чудодейственного" лекарства, вирус сохранится в популяции.
По словам Вуйнович, насколько сильной будет вторая волна эпидемии коронавируса, зависит от готовности системы здравоохранения и умения общества распознать начало подъема заболеваемости.
"Мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы", — подчеркнула представитель ВОЗ.
Проще всего вирусу проникнуть в "закрытые коллективы" — интернаты, школы-интернаты, больницы, добавила Вуйнович, отметив, что в таких местах инфекция может нанести наибольший урон.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более шести миллионов инфицированных, 373 тысячи из них умерли. В России число случаев заражения превысило 423 тысячи, более пяти тысяч человек скончались, почти 187 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.