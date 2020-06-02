СК завел дело из-за невыплат медикам за работу с больными COVID-19 в КЧР

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после жалоб медиков о невыплате стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех следственных проверках по нарушениям прав жителей и медработников в условиях распространения коронавируса в Карачаево-Черкесской Республике.
Во вторник председатель СК провел оперативное онлайн-совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а также образовательных учреждений СК России.
"Руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по обращениям медиков о невыплате положенных денежных средств в связи с работой с коронавирусными больными, недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты и другим вопросам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказала Петренко журналистам.
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Она добавила, что уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.
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