СК завел дело из-за невыплат медикам за работу с больными COVID-19 в КЧР

Во вторник председатель СК провел оперативное онлайн-совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов, а также образовательных учреждений СК России.

"Руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по обращениям медиков о невыплате положенных денежных средств в связи с работой с коронавирусными больными, недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты и другим вопросам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказала Петренко журналистам.