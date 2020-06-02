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2020-06-02T18:33
https://ria.ru/20200602/1572366124.html
ПСБ одобрил по госпрограмме поддержки населения кредиты на 12 млрд рублей
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РИА Новости

ПСБ одобрил по госпрограмме поддержки населения кредиты на 12 млрд рублей

18:33 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ПСБ одобрил своим клиентам кредиты на 12 миллиардов рублей по ставке 2% в рамках новой госпрограммы по поддержке занятости населения, говорится в сообщении банка.
Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.
Оформить заявку на кредит в ПСБ по сниженной ставке можно полностью онлайн, по трём документам, до 1 ноября текущего года.
"За два выходных дня мы успешно протестировали все системы и в первый же день действия программы получили более 400 заявок. Воспользоваться программой господдержки может не только малый и средний бизнес, но и крупные компании из пострадавших отраслей", - заявил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов, слова которого приводит банк.
В случае сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства. При этом, если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой шесть МРОТ на сотрудника.
Знак процента
29 мая, 17:32
ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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