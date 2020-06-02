"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета за газ на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража.

"Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.