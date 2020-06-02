Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T19:50
https://ria.ru/20200602/1572366000.html
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569369467_0:0:2534:1425_1036x0_80_0_0_33d1de921a8c29eda1b3fd8bed9d3a11.jpg
РИА Новости

"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

18:32 02.06.2020 (обновлено: 19:50 02.06.2020)
13571
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 2 июн — РИА Новости. "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража о снижении контрактной цены на газ, поставляемый в Польшу, сообщила компания PGNiG.
Позднее в российской компании подтвердили это.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
29 апреля, 22:11
В Польше заявили о согласии "Газпрома" снизить цену на газ
В конце марта в Варшаве объявили, что суд поддержал польскую сторону и изменил формулу цены из-за ее непосредственной связи с котировками на европейском рынке. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года.
PGNiG также сообщила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.
В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета за газ на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража.
В "Газпроме", в свою очередь, сообщали, что изучают решение, и назвали преждевременными любые оценки сумм возможных выплат.
"Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
30 апреля, 18:35
Польша получила от "Газпрома" скорректированные счета за газ
2453185116258
Обсудить 21
Стокгольм (город)PGNiGГазпромЭкономика
Популярные комментарии
Свою страну как раз и газифицируют на деньги от продажи в Европу. Если б не эта выручка, то внутренние цены на отопление были бы в 10 раз выше.
2 июня, 20:03
Andrey Kuleshov
882213022
Ну они как-нибудь сами решат, что делать со своими ресурсами))
2 июня, 19:22
АНАлексей Некрасов
576401010
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Кадры задержания и допроса перешедшего границу в Крыму украинского военного
Опубликовано видео допроса задержанного в Крыму украинского военного
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
РБК: способное достроить Nord Stream 2 судно обрело нового владельца
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Украинский военный осматривает ракету SS-19 перед ее демонтажем в рамках договора об уменьшении ядерного вооружения. Днепропетровск, Украина. 1999 год
Украина тоскует по ядерному оружию и 250 миллиардам
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД прокомментировали нападения на журналистов в США
Электронное табло с символикой евро и доллара
Курс рубля вырос вслед за ценами на нефть
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
МИД резко ответил на заявления о "причастности" России к протестам в США
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния