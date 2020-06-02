"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши

Позднее в российской компании подтвердили это.
29 апреля, 22:11В Польше заявили о согласии "Газпрома" снизить цену на газ
В конце марта в Варшаве объявили, что суд поддержал польскую сторону и изменил формулу цены из-за ее непосредственной связи с котировками на европейском рынке. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года.
PGNiG также сообщила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.
В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета за газ на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража.
В "Газпроме", в свою очередь, сообщали, что изучают решение, и назвали преждевременными любые оценки сумм возможных выплат.
"Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.
30 апреля, 18:35Польша получила от "Газпрома" скорректированные счета за газ