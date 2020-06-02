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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:32
https://ria.ru/20200602/1572365963.html
Греция запретила авиасообщение с Катаром из-за вспышки коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Греция запретила авиасообщение с Катаром из-за вспышки коронавируса

18:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АФИНЫ, 2 июн – РИА Новости. Греция запретила авиасообщение с Катаром до 15 июня, после того как накануне у 12 пассажиров, прибывших рейсом из Дохи, оказались положительными тесты на коронавирус, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении генерального секретариата гражданской защиты.
На рейсе авиакомпании Qatar Airlines из Дохи в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" была проведена плановая проверка всех 91 пассажира на наличие вируса COVID-19, положительные результаты оказались у 12 из них.
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По сообщению генсекретариата, девять "положительных" пассажиров - граждане Пакистана с видом на жительство в Греции, два гражданина Греции из Австралии и один гражданин Японии, член греко-японской семьи.
Согласно действующему протоколу для лиц, въезжающих в страну, все пассажиры после проверки перевезены в карантинный отель, где "положительные" останутся на 14 дней, а остальные - на семь дней как имевшие контакты высокого и низкого риска. Для них тест будет повторен через семь дней.
"Сообщаем также, что после этих эпидемиологических данных полеты в Катар и из него будут приостановлены до 15 июня 2020 года", – говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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