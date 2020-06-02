Греция запретила авиасообщение с Катаром из-за вспышки коронавируса

АФИНЫ, 2 июн – РИА Новости. Греция запретила авиасообщение с Катаром до 15 июня, после того как накануне у 12 пассажиров, прибывших рейсом из Дохи , оказались положительными тесты на коронавирус , говорится в поступившем в РИА Новости сообщении генерального секретариата гражданской защиты.

На рейсе авиакомпании Qatar Airlines из Дохи в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" была проведена плановая проверка всех 91 пассажира на наличие вируса COVID-19, положительные результаты оказались у 12 из них.

По сообщению генсекретариата, девять "положительных" пассажиров - граждане Пакистана с видом на жительство в Греции, два гражданина Греции из Австралии и один гражданин Японии , член греко-японской семьи.

Согласно действующему протоколу для лиц, въезжающих в страну, все пассажиры после проверки перевезены в карантинный отель, где "положительные" останутся на 14 дней, а остальные - на семь дней как имевшие контакты высокого и низкого риска. Для них тест будет повторен через семь дней.

"Сообщаем также, что после этих эпидемиологических данных полеты в Катар и из него будут приостановлены до 15 июня 2020 года", – говорится в сообщении.