Греция запретила авиасообщение с Катаром из-за вспышки коронавируса

АФИНЫ, 2 июн – РИА Новости. Греция запретила авиасообщение с Катаром до 15 июня, после того как накануне у 12 пассажиров, прибывших рейсом из Дохи, оказались положительными тесты на коронавирус, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении генерального секретариата гражданской защиты.
На рейсе авиакомпании Qatar Airlines из Дохи в международный афинский аэропорт "Элефтериос Венизелос" была проведена плановая проверка всех 91 пассажира на наличие вируса COVID-19, положительные результаты оказались у 12 из них.
Согласно действующему протоколу для лиц, въезжающих в страну, все пассажиры после проверки перевезены в карантинный отель, где "положительные" останутся на 14 дней, а остальные - на семь дней как имевшие контакты высокого и низкого риска. Для них тест будет повторен через семь дней.
"Сообщаем также, что после этих эпидемиологических данных полеты в Катар и из него будут приостановлены до 15 июня 2020 года", – говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.