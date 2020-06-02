Глава ФНС выступил против уголовной ответственности за "серые" зарплаты

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы ( Глава Федеральной налоговой службы ( ФНС ) России Даниил Егоров выступил против введения уголовной ответственности за выплату "серых" зарплат.

Уголовное наказание руководителей и собственников предприятий за выплату зарплат "в конверте" в конце мая предложил ввести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов

"Я считаю, что теневая экономика присутствует практически в любой стране, и пытаться на нее реагировать институтами в виде уголовного наказания – у меня есть большие сомнения, что это приведет к результату", - сказал Егоров в эфире программы Владимира Познера

По мнению Егорова, решить проблему серых зарплат можно и без каких-либо дополнительных репрессивных мер. Он привел в пример работу налогового ведомства по борьбе со схемами при уплате и возмещении НДС, в результате которой этот налог стал одним из самых собираемых в России – без ужесточения ответственности за такие нарушения.

"Нам надо научиться думать, что у нас на столе не просто меры каких-то штрафов, а тем более – уголовной ответственности, потому что это формирует некий не очень полезный иммунитет к жестким мерам", - отметил глава ФНС. Помочь, в частности, может развитие сервисов, которые сделают администрирование налогов удобным и прозрачным. В качестве удачного опыта он напомнил о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.