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2020-06-02T18:29
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Глава ФНС выступил против уголовной ответственности за "серые" зарплаты
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РИА Новости

Глава ФНС выступил против уголовной ответственности за "серые" зарплаты

18:29 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров выступил против введения уголовной ответственности за выплату "серых" зарплат.
Уголовное наказание руководителей и собственников предприятий за выплату зарплат "в конверте" в конце мая предложил ввести глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
"Я считаю, что теневая экономика присутствует практически в любой стране, и пытаться на нее реагировать институтами в виде уголовного наказания – у меня есть большие сомнения, что это приведет к результату", - сказал Егоров в эфире программы Владимира Познера.
По мнению Егорова, решить проблему серых зарплат можно и без каких-либо дополнительных репрессивных мер. Он привел в пример работу налогового ведомства по борьбе со схемами при уплате и возмещении НДС, в результате которой этот налог стал одним из самых собираемых в России – без ужесточения ответственности за такие нарушения.
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"Нам надо научиться думать, что у нас на столе не просто меры каких-то штрафов, а тем более – уголовной ответственности, потому что это формирует некий не очень полезный иммунитет к жестким мерам", - отметил глава ФНС. Помочь, в частности, может развитие сервисов, которые сделают администрирование налогов удобным и прозрачным. В качестве удачного опыта он напомнил о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.
"У нас были данные о людях, которые не платят налоги: таксисты, продавцы в интернете и так далее. И встал вопрос: нам начинать принимать меры в отношении огромного количества людей или нам надо предложить какой-то режим, который им больше подходит. Мы взвешивали. И мы поняли, что, получив огромный антагонизм от наших действий, мы не получим лояльного налогоплательщика. Поэтому мы стали разрабатывать режим, который этим людям максимально подходит. Вот наш выбор", - сказал глава ФНС.
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Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПознерАнатолий АртамоновЭкономика
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