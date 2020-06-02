Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-06-02T18:25
https://ria.ru/20200602/1572365598.html
Глава Адыгеи поставил задачи по развитию сельских территорий
https://cdn25.img.ria.ru/images/154861/28/1548612866_0:240:2964:1907_1036x0_80_0_0_48957710bb746cf8097ea18b405cc96b.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи поставил задачи по развитию сельских территорий

18:25 02.06.2020
51
© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил активизировать работу по реализации программы развития сельских территорий после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи провел совещание по вопросам реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая призвана помочь в развитии инженерных коммуникаций, строительстве соцобъектов, решении жилищных проблем молодых семей.
"Это программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий… Необходимо быть готовыми к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года. Поэтому необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
Отмечается, что средства на развитие территорий получили семь муниципалитетов республики. Глава республики по результатам мониторинга реализации программы поставил задачи по её выполнению.
Город Майкоп
1 июня, 18:54Республика Адыгея
Адыгея начала реализовывать план устойчивого развития экономики
"Руководителям муниципалитетов поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов. К ноябрю все объекты должны быть завершены. Поэтому поставлена задача своевременно ввести их в эксплуатацию, а также обеспечить качественную подготовку проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыРеспублика АдыгеяЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ивановской области поддержат компании МСП
Город Майкоп
Адыгея начала реализовывать план устойчивого развития экономики
Пожар в Рощино в Ленинградской области
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение гаражей и сараев
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Суда-амфибии будут перевозить пассажиров в нижегородский Воротынец
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве
В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов
Водопады Игуасу
По туристическим тропам у водопадов Игуасу вместо людей гуляют животные
Место разлива топлива в Норильске
Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ одобрил по госпрограмме поддержки населения кредиты на 12 млрд рублей
Игорь Каграманян
Сенатора Игоря Каграманяна назначили первым замминистра здравоохранения
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Глава ФНС выступил против уголовной ответственности за "серые" зарплаты
Чебоксары
В Чувашии появятся вертолетные площадки для санитарной авиации
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье зафиксирован рост доходов по большинству налогов
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
ПСБ расширил программу лояльности "Двойной кэшбэк"
Леонид Квасников
Разведчика Квасникова на его родине назвали примером для молодежи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Власти Венесуэлы и оппозиция заключили соглашение о борьбе с COVID-19
04:27Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Лента новостейМолния