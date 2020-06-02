Глава Адыгеи поставил задачи по развитию сельских территорий

"Это программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий… Необходимо быть готовыми к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года. Поэтому необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.