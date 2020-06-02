Глава Адыгеи поставил задачи по развитию сельских территорий

КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил активизировать работу по реализации программы развития сельских территорий после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи провел совещание по вопросам реализации в республике госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которая призвана помочь в развитии инженерных коммуникаций, строительстве соцобъектов, решении жилищных проблем молодых семей.
"Это программа дает нам большие возможности для развития сельских территорий… Необходимо быть готовыми к конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года. Поэтому необходимо качественно и в срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.
Отмечается, что средства на развитие территорий получили семь муниципалитетов республики. Глава республики по результатам мониторинга реализации программы поставил задачи по её выполнению.
"Руководителям муниципалитетов поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов. К ноябрю все объекты должны быть завершены. Поэтому поставлена задача своевременно ввести их в эксплуатацию, а также обеспечить качественную подготовку проектов комплексного развития сельских территорий на 2021 год", - говорится в сообщении.
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