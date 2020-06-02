В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 34. Точно такие же цифры - 27 127 – фигурировали в отчетах за воскресенье и за понедельник. Таким образом, второй день подряд в стране нет ни одного летального исхода пациентов с COVID-19.