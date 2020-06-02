В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

МАДРИД, 2 июн – РИА Новости. Ни одного летального исхода пациентов с диагнозом коронавирус не было зарегистрировано за минувшие сутки в Испании, следует из данных министерства здравоохранения страны.
С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 34. Точно такие же цифры - 27 127 – фигурировали в отчетах за воскресенье и за понедельник. Таким образом, второй день подряд в стране нет ни одного летального исхода пациентов с COVID-19.
Число новых выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 137, днем ранее – 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста - 239 932.
За последнюю неделю в больницы поступили 243 пациентов, которым был диагностирован коронавирус, в отделения интенсивной терапии – 11.
Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.