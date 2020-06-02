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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:21
https://ria.ru/20200602/1572365465.html
В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании не зафиксировали случаев смерти от коронавируса за сутки

18:21 02.06.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 2 июн – РИА Новости. Ни одного летального исхода пациентов с диагнозом коронавирус не было зарегистрировано за минувшие сутки в Испании, следует из данных министерства здравоохранения страны.
С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней – 34. Точно такие же цифры - 27 127 – фигурировали в отчетах за воскресенье и за понедельник. Таким образом, второй день подряд в стране нет ни одного летального исхода пациентов с COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Число новых выявленных случаев заражения за последние 24 часа составило 137, днем ранее – 71. Общее число пациентов, которым с начала эпидемии был поставлен диагноз после проведенного ПЦР-теста - 239 932.
За последнюю неделю в больницы поступили 243 пациентов, которым был диагностирован коронавирус, в отделения интенсивной терапии – 11.
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Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, причем в разных регионах смягчение мер происходит в разное время - в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Передвижение между различными регионами ограничено. С 1 июня 70% жителей страны живут по правилам, определенным для второй фазы. 30% (включая Мадрид и Барселону) остаются на первой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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