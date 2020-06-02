Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с COVID-19

"Мы посмотрели, как была организована медицинская система, какие санитарные ограничительные меры были приняты, что было эффективно и менее эффективно, сделали соответствующие выводы. В Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест, которая обеспечила 100-процентную доступность всех горожан для оказания стационарной помощи. Более того, была создана амбулаторная сеть из 40 ковидных центров, полностью оснащенных современной лучевой техникой и технологиями для диагностики ковида", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что в столице была создана мощная система тестирования, которая позволяет в течение одного дня делать 58 тысяч ПЦР-тестов и ИФА-диагностик. Кроме того, в городе был сформирован клинический комитет ведущих специалистов страны и столицы, чтобы определить необходимые методики лечения. Также были налажены амбулаторное и стационарное сопровождения всех зараженных коронавирусом, а также групп риска, которые находились рядом с ними. По словам мэра, все эти меры позволили сгладить волну пандемии, не допустить пиковых значений и авральной работы медицинской системы Москвы.