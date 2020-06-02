МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
"Позвонила инспектор из отдела и сообщила, что рассмотрение иска назначено на 4 июня 2020", - сказал адвокат. По его словам, копию иска ему не вручили и не сказали, какие требования хотят установить.
Иск подан в Кунцевский суд Москвы, уточнил Бадамшин. По его словам, у Карауловой сейчас все хорошо, она работает, учится и собирается выйти замуж.
Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.
Суд в 2016 году приговорил Караулову к 4,5 годам в колонии, в 2019 году ее отпустили условно-досрочно.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России
30 апреля 2019, 12:55Сказано в эфиреОтец Варвары Карауловой: все произошедшее с Варей – это театр абсурдаМосквичка Варвара Караулова, осужденная в 2016 году за попытку примкнуть к ИГ*, освобождена условно-досрочно по решению суда. Ее отец Павел Караулов рассказал в интервью радио Sputnik о факторах, послуживших "спусковым крючком" в этой истории.