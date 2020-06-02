В Москве заработал инфосервис с графиком отключений горячей воды

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключений горячей воды, заработал сегодня в Информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключений горячей воды, заработал сегодня в Москве , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

Отмечается, что сервис размещен на сайте " МОЭК Онлайн" (online.moek.ru) и на официальном портале правительства Москвы mos.ru.

"Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Ранее сообщалось, что в этом году с учетом режима самоизоляции старт отключения горячей воды по решению мэра Москвы был перенесен с конца мая на 1 июля. "Горячее водоснабжение отключается на срок до 10 дней, это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Отмечается, что будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров тепловых сетей для выявления потенциально ненадежных участков. "В прошлом году их было отремонтировано более 13 тысяч, что позволило предотвратить технологические нарушения в отопительный период и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.