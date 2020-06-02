Власти Нью-Йорка продлили комендантский час на фоне беспорядков

НЬЮ-ЙОРК, 2 июн – РИА Новости. Власти Власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио

Комендантский час в городе впервые был введен в понедельник на фоне беспорядков, которые разгорелись из протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Однако протестующие не стали его соблюдать. После 23.00, когда наступил комендантский час, на улицах города оставалось множество людей.

"Мы примем незамедлительные шаги, чтобы обеспечить мир и порядок сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час, который начнется сегодня в 8 вечера и продлится до 5 утра среды. Этот комендантский час продлится до конца недели", - сказал де Блазио.

Он указал, что зачинщиками беспорядков являются люди не из Нью-Йорка. Мэр призвал лидеров общин Нью-Йорка помочь полиции бороться с беспорядками.

Как указал на пресс-конференции шеф полиции города Дермот Ши, после беспорядков и случаев мародерства в понедельник были арестованы около 700 человек "и это число вырастет".