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"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком
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РИА Новости

"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

18:12 02.06.2020 (обновлено: 20:02 02.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном разделе в совместных проектах "Яндекса" и Сбербанка, о котором компании могут объявить уже в июне. В частности, изданию The Bell об этом рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров. По данным источников издания, "Яндекс" выкупит у Сбербанка его долю в "Яндекс.Маркете", а Сбербанк получит акции интернет-компании в "Яндекс.Деньгах".
"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время у Сбербанка и "Яндекса" существует два крупных совместных проекта - торговая платформа "Яндекс.Маркет" и платежный сервис "Яндекс.Деньги" (банк в 2013 году купил 75% минус 1 акция сервиса за 60 миллионов долларов). При этом банк с 2009 года был держателем "золотой акции" интернет-компании, но по просьбе "Яндекса" в минувшем ноябре принял решение вернуть ее обратно. В декабре 2019 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью агентству Рейтер говорил, что банк и "Яндекс" после передачи "золотой акции" могут переформатировать совместные проекты.
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"Яндекс" и Сбербанк в апреле 2018 года закрыли сделку по созданию СП, которое занимается развитием маркетплейса "Беру" на базе "Яндекс.Маркета". Стороны получили в СП равные неконтрольные доли. Сбербанк внес в бизнес 30 миллиардов рублей, "Яндекс" - сервис "Яндекс.Маркет". Маркетплейс был официально запущен в России в октябре 2018 года.
В июле 2019 года издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что "Яндекс" и Сбербанк недовольны тем, как складывается их СП и уже предложили друг другу концепции "развода", но решения об окончании совместного бизнеса пока нет. В "Яндексе" тогда говорили, что компания находится в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждает разные варианты развития в будущем, а в Сбербанке и вовсе опровергали недовольство партнером.
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