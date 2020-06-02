"Яндекс" рассматривает реструктуризацию своей доли в СП со Сбербанком

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Яндекс" рассматривает реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком , сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном разделе в совместных проектах "Яндекса" и Сбербанка, о котором компании могут объявить уже в июне. В частности, изданию The Bell об этом рассказали четыре источника, знакомых с ходом переговоров. По данным источников издания, "Яндекс" выкупит у Сбербанка его долю в "Яндекс.Маркете", а Сбербанк получит акции интернет-компании в "Яндекс.Деньгах".

"Яндекс" рассматривает возможную реструктуризацию своего владения в совместных предприятиях", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время у Сбербанка и "Яндекса" существует два крупных совместных проекта - торговая платформа "Яндекс.Маркет" и платежный сервис "Яндекс.Деньги" (банк в 2013 году купил 75% минус 1 акция сервиса за 60 миллионов долларов). При этом банк с 2009 года был держателем "золотой акции" интернет-компании, но по просьбе "Яндекса" в минувшем ноябре принял решение вернуть ее обратно. В декабре 2019 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью агентству Рейтер говорил, что банк и "Яндекс" после передачи "золотой акции" могут переформатировать совместные проекты.

"Яндекс" и Сбербанк в апреле 2018 года закрыли сделку по созданию СП, которое занимается развитием маркетплейса "Беру" на базе "Яндекс.Маркета". Стороны получили в СП равные неконтрольные доли. Сбербанк внес в бизнес 30 миллиардов рублей, "Яндекс" - сервис "Яндекс.Маркет". Маркетплейс был официально запущен в России в октябре 2018 года.