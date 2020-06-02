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Сбербанк снизил ставки по долларовым вкладам
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РИА Новости

Сбербанк снизил ставки по долларовым вкладам

18:09 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов в долларах, максимальная теперь составляет 0,55% вместо 0,85% годовых, следует из информации на сайте банка.
Такие условия можно получить при открытии вклада "Сохраняй" на 1-2 года на сумму от 20 тысяч долларов. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например 3 года, то ставка составит уже 0,4% вместо 0,55%.
Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" была снижена на 0,15 процентного пункта - до 0,35%. Клиент сможет получить такую ставку при открытии вклада на 1-2 года на сумму от 20 тысяч долларов. При открытии вклада на более долгий срок, например на 3 года, ставка будет составлять лишь 0,05%, до снижения она составляла 0,2%.
Банк также уменьшил ставки и по вкладу "Управляй", максимальная ставка по которому теперь составляет лишь 0,2% вместо 0,3% при условии, что клиент открывает вклад от 20 тысяч долларов на 1-2 года.
"Снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
Сбербанк в начале мая уже уменьшил ставки по вкладам в рублях, объяснив это тенденцией на рынке. Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
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