Сбербанк снизил ставки по долларовым вкладам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов в долларах, максимальная теперь составляет 0,55% вместо 0,85% годовых, следует из информации на сайте банка.

Такие условия можно получить при открытии вклада "Сохраняй" на 1-2 года на сумму от 20 тысяч долларов. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например 3 года, то ставка составит уже 0,4% вместо 0,55%.

Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" была снижена на 0,15 процентного пункта - до 0,35%. Клиент сможет получить такую ставку при открытии вклада на 1-2 года на сумму от 20 тысяч долларов. При открытии вклада на более долгий срок, например на 3 года, ставка будет составлять лишь 0,05%, до снижения она составляла 0,2%.

Банк также уменьшил ставки и по вкладу "Управляй", максимальная ставка по которому теперь составляет лишь 0,2% вместо 0,3% при условии, что клиент открывает вклад от 20 тысяч долларов на 1-2 года.

"Снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.