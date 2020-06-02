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2020-06-02T18:03
https://ria.ru/20200602/1572364429.html
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
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РИА Новости

Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы

18:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мосгордума внесла в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе нормы временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом до­ говоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового до­ говора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме", - говорится в в пояснительной записке.
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Законопроектом также предлагается установить, что в случае если трудовой договор предусматривает указанную возможность, в нем, в приложении или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополнительных условий. Такими условиями являются: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, со­гласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме, условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе ре­жим рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя, порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации, порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.
По мнению разработчиков, принятие законопроекта позволит не только законодательно закрепить специальную возможность работника временно или частично выполнять свои функции в дистанционной форме, но и установить обязательные условия, которые должны быть определены сторонами при принятии соответствующего решения.
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"Это позволит обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей", - говорится в материалах.
Ранее о планах внести аналогичных законопроект заявляли депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме. Первый зампред фракции Андрей Исаев сообщал РИА Новости, что внесение в Госдуму проекта поправок в Трудовой кодекс РФ запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и ведение электронного документооборота.
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МосгордумаАндрей ИсаевГосдума РФМосковская городская думаОбщество
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