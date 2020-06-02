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2020-06-02T18:09
https://ria.ru/20200602/1572364401.html
Новым руководителем московского главка СК стал Андрей Стрижов
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РИА Новости

Новым руководителем московского главка СК стал Андрей Стрижов

18:09 02.06.2020
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© Фото : СК РФНачальник Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов
Начальник Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. На сайте ГСУСК России по Москве обновлена информация о руководстве: полноправным начальником главка, без приставки "и.о." указан Андрей Стрижов.
"Стрижов Андрей Александрович. Полковник юстиции. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", - указано в разделе "Руководство".
Стрижов занял пост исполняющего обязанности начальника главка в 2018 году после того, как экс-глава управления генерал Александр Дрыманов был арестован по делу о коррупции. В марте этого года Мосгорсуд приговорил бывшего борца с преступностью к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Уголовное дело возбудили после перестрелки возле ресторана Elements 15 декабря 2015 года, которая обернулась одним из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории России. Спор из-за долга между владелицей ресторана и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.
В ходе последовавших разбирательств участники перестрелки оказались под арестом, и вот тогда-то, как выяснило следствие, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал активное участие в инциденте.
Деньги эти борцы с преступностью затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из суммы пятую часть - 200 тысяч. Второй же эпизод взятки, как установил суд, связан с получением Дрымановым 9850 евро за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова.
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