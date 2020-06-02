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2020-06-02T18:02
https://ria.ru/20200602/1572364362.html
В Чувашии появятся вертолетные площадки для санитарной авиации
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РИА Новости

В Чувашии появятся вертолетные площадки для санитарной авиации

18:02 02.06.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
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Чебоксары. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Вертолетные площадки для санитарной авиации планируется создать в Чувашии, на эти цели из федерального бюджета уже выделено 30 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения республики.
Учитывая особенности распределения населения, Чувашия поделена на пять медицинских округов, в каждом из которых планируется создание вертолетных посадочных площадок.
"Вертолетные площадки появятся в Чувашии в рамках национального проекта "Здравоохранение", будут приобретены вертолеты. Это необходимо для развития санитарной авиации в республике. Сейчас на балансе региона собственные вертолеты отсутствуют, но на их покупку из федерального бюджета уже выделено 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для работы в составе авиамедицинских бригад имеются восемь сертифицированных специалистов, всего обучены 12 человек. Дополнительно пройдут обучение около 20 человек.
"Чувашия имеет общую границу с Марий Эл. Учитывая локализацию основного вертодрома в Чебоксарах, считаем возможным обслуживание населения Марийской республики, входящей в 200-километровую зону покрытия вертолетом. Это позволит достигнуть экономии в содержании парка вертолетной техники и обслуживающего персонала. Также достигаются оптимальные показатели использования воздушного судна за счет увеличения количества вылетов в пересчете на единицу техники", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения Чувашии Владимира Дубова.
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