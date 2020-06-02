В Чувашии появятся вертолетные площадки для санитарной авиации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Вертолетные площадки для санитарной авиации планируется создать в Чувашии, на эти цели из федерального бюджета уже выделено 30 миллионов рублей, сообщает министерство здравоохранения республики.

Учитывая особенности распределения населения, Чувашия поделена на пять медицинских округов, в каждом из которых планируется создание вертолетных посадочных площадок.

"Вертолетные площадки появятся в Чувашии в рамках национального проекта "Здравоохранение", будут приобретены вертолеты. Это необходимо для развития санитарной авиации в республике. Сейчас на балансе региона собственные вертолеты отсутствуют, но на их покупку из федерального бюджета уже выделено 30 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для работы в составе авиамедицинских бригад имеются восемь сертифицированных специалистов, всего обучены 12 человек. Дополнительно пройдут обучение около 20 человек.