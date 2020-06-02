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2020-06-02T17:59
https://ria.ru/20200602/1572364160.html
Египетский политолог спрогнозировал рост протестов в США
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572337477_0:206:3275:2048_1036x0_80_0_0_cd25b76a287f6f4dc57e91f0625a07b3.jpg
РИА Новости

Египетский политолог спрогнозировал рост протестов в США

17:59 02.06.2020
906
© REUTERS / Lawrence BryantВо время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис
Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис
© REUTERS / Lawrence Bryant
Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис
КАИР, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в США, вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, будет развиваться в сторону эскалации, угрозы президента Дональда Трампа задействовать армию для подавления беспорядков и демонстрация Библии при обращении к нации являются ошибкой, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель политологии Университета Хелуана в Египте Гихад Ауда.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп намерен задействовать федеральный закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа. До настоящего момента решения о задействовании подразделений Национальной гвардии для наведения общественного порядка принимают губернаторы штатов.
Президент также осмотрел здания, пострадавшие от пожаров в результате беспорядков в центре Вашингтона. После выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками он осмотрел здание прихода Церкви Святого Иоанна, которое является исторической достопримечательностью и сильно пострадало накануне в результате пожара. Трамп подошел к зданию, держа в правой руке Библию, поднял ее вверх, а затем сказал несколько слов о том, что с беспорядками будет покончено, а "Америка станет еще более великой".

Неуверенность Трампа

"Угроза ввести американскую армию и демонстрация Библии - большая ошибка Трампа, поскольку американское общество по своей природе не является религиозным, и такое поведение создаст большие проблемы как с конституционной точки зрения, так и при взаимодействии с ультраправыми силами", - полагает египетский политолог.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:00
Трамп похвалил силовиков и себя за подавление протестов
По его словам, подобная реакция президента указывает на неуверенность в предпринимаемых действиях. "Трамп не является верующим человеком, в конечном итоге это показывает, что он колеблется, реагируя (на события - ред.)", - сказал Ауда, отметив, что между президентом и руководством штатов существуют "сильные разногласия" по поводу вовлечения Нацгвардии в подавление беспорядков.
Эксперт также указал на экономическую подоплеку сложившейся в стране ситуации. "В США прошли две волны протестов. Первая была связана с противодействием закрытию страны в рамках мер по борьбе с эпидемией COVID-19, на эту волну обратили внимание немногие. Это была волна правых сил, которая утихла после того, как были приняты меры по открытию страны", - указал он.
Вторая же волна протестов вспыхнула после гибели Флойда. "Полагаю, что ситуация будет развиваться в сторону эскалации, однако более медленными темпами", - считает политолог.
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
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В обоих случаях президент Трамп был застигнут врасплох антиправительственными выступлениями и не смог обеспечить эффективных мер по стабилизации ситуации, отметил политолог. "Президент Трамп… оказался не способен справиться с ними, поскольку обе эти волны протестов стали для него неожиданностью", - отметил Ауда.

Сохранение напряженности

Протесты могут продолжаться еще два-три дня (после выступления Трампа - ред.), однако и в случае их прекращения в американском обществе сохранится напряженность, полагает эксперт египетского Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Хасан Абу Талиб.
"Протесты могут продлиться два-три дня, однако напряженность в американском обществе сохранится из-за структурного дефекта в обществе в целом", - отметил политолог в беседе с РИА Новости.
Эксперт указал, что за последние 10 лет произошло 11 случаев, подобных произошедшему с Джорджем Флойдом. Кроме этого, ряд исследований говорит о том, что преступления на почве ненависти участились после прихода Трампа к власти, а в последнее время к этим факторам добавилась экономическая составляющая на фоне роста безработицы в связи с эпидемией коронавируса, пояснил эксперт.
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
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Абу Талиб также указал на уязвимые места в риторике президента, призванной стабилизировать ситуацию. "В своей речи Трамп дал обязательство обеспечить правосудие для семьи Флойда, а также провел границу между мирными протестующими и демонстрантами, которые занимаются грабежом. Однако он создал впечатление, что его взгляд на происходящее неполный. Он не сконцентрировался на сути проблемы - на реформах, которые он предпримет, а также федеральных мерах, направленных на обеспечение правосудия и пресечение злоупотреблений со стороны полиции. Такой его подход по большей части не устроил демонстрантов", - пояснил эксперт.
"Трамп в разгаре избирательной кампании, создается впечатление, что он обращается к своим сторонникам в большей степени, чем к американскому обществу в целом, что сделало его выступление ориентированным на поддержку своей кандидатуры и на восстановление контроля за безопасностью. Это ошибка, которая приведет к новым последствиям", - полагает египетский политолог.
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
1 июня, 16:43
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков из-за смерти Флойда в США уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В ряде городов США в связи с протестами введен комендантский час.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
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