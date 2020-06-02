Египетский политолог спрогнозировал рост протестов в США

Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис

Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис

КАИР, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с протестами в США, вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, будет развиваться в сторону эскалации, угрозы президента Ситуация с протестами в США, вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, будет развиваться в сторону эскалации, угрозы президента Дональда Трампа задействовать армию для подавления беспорядков и демонстрация Библии при обращении к нации являются ошибкой, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель политологии Университета Хелуана в Египте Гихад Ауда.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп намерен задействовать федеральный закон "О восстании" 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа. До настоящего момента решения о задействовании подразделений Национальной гвардии для наведения общественного порядка принимают губернаторы штатов.

Президент также осмотрел здания, пострадавшие от пожаров в результате беспорядков в центре Вашингтона. После выступления в Розовом саду Белого дома с речью о борьбе с беспорядками он осмотрел здание прихода Церкви Святого Иоанна, которое является исторической достопримечательностью и сильно пострадало накануне в результате пожара. Трамп подошел к зданию, держа в правой руке Библию, поднял ее вверх, а затем сказал несколько слов о том, что с беспорядками будет покончено, а "Америка станет еще более великой".

Неуверенность Трампа

"Угроза ввести американскую армию и демонстрация Библии - большая ошибка Трампа, поскольку американское общество по своей природе не является религиозным, и такое поведение создаст большие проблемы как с конституционной точки зрения, так и при взаимодействии с ультраправыми силами", - полагает египетский политолог.

По его словам, подобная реакция президента указывает на неуверенность в предпринимаемых действиях. "Трамп не является верующим человеком, в конечном итоге это показывает, что он колеблется, реагируя (на события - ред.)", - сказал Ауда, отметив, что между президентом и руководством штатов существуют "сильные разногласия" по поводу вовлечения Нацгвардии в подавление беспорядков.

Эксперт также указал на экономическую подоплеку сложившейся в стране ситуации. "В США прошли две волны протестов. Первая была связана с противодействием закрытию страны в рамках мер по борьбе с эпидемией COVID-19, на эту волну обратили внимание немногие. Это была волна правых сил, которая утихла после того, как были приняты меры по открытию страны", - указал он.

Вторая же волна протестов вспыхнула после гибели Флойда. "Полагаю, что ситуация будет развиваться в сторону эскалации, однако более медленными темпами", - считает политолог.

В обоих случаях президент Трамп был застигнут врасплох антиправительственными выступлениями и не смог обеспечить эффективных мер по стабилизации ситуации, отметил политолог. "Президент Трамп… оказался не способен справиться с ними, поскольку обе эти волны протестов стали для него неожиданностью", - отметил Ауда.

Сохранение напряженности

Протесты могут продолжаться еще два-три дня (после выступления Трампа - ред.), однако и в случае их прекращения в американском обществе сохранится напряженность, полагает эксперт египетского Центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Хасан Абу Талиб.

"Протесты могут продлиться два-три дня, однако напряженность в американском обществе сохранится из-за структурного дефекта в обществе в целом", - отметил политолог в беседе с РИА Новости.

Эксперт указал, что за последние 10 лет произошло 11 случаев, подобных произошедшему с Джорджем Флойдом. Кроме этого, ряд исследований говорит о том, что преступления на почве ненависти участились после прихода Трампа к власти, а в последнее время к этим факторам добавилась экономическая составляющая на фоне роста безработицы в связи с эпидемией коронавируса, пояснил эксперт.

Абу Талиб также указал на уязвимые места в риторике президента, призванной стабилизировать ситуацию. "В своей речи Трамп дал обязательство обеспечить правосудие для семьи Флойда, а также провел границу между мирными протестующими и демонстрантами, которые занимаются грабежом. Однако он создал впечатление, что его взгляд на происходящее неполный. Он не сконцентрировался на сути проблемы - на реформах, которые он предпримет, а также федеральных мерах, направленных на обеспечение правосудия и пресечение злоупотреблений со стороны полиции. Такой его подход по большей части не устроил демонстрантов", - пояснил эксперт.

"Трамп в разгаре избирательной кампании, создается впечатление, что он обращается к своим сторонникам в большей степени, чем к американскому обществу в целом, что сделало его выступление ориентированным на поддержку своей кандидатуры и на восстановление контроля за безопасностью. Это ошибка, которая приведет к новым последствиям", - полагает египетский политолог.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.