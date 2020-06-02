В доме ребенка в Воронеже произошла вспышка COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

ВОРОНЕЖ, 2 июня - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у шести воспитанников и трех работников Воронежского областного специализированного дома ребенка, сообщает во вторник прокуратура региона.

Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на пяти крупных предприятиях Воронежской области , а также среди работников Новоусманской центральной районной больницы.

"Тридцатого мая 2020 года у трех работников и шести малолетних воспитанников Воронежского областного специализированного дома ребенка по итогам прохождения тестов получены положительные результаты на наличие заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, сейчас все воспитанники изолированы в специально созданное коронавирусное отделение дома ребенка. Всего в учреждении находится 57 детей.

"Заболевание у перечисленных лиц протекает в бессимптомной форме. Обеспечено прохождение тестов всеми сотрудниками и воспитанниками учреждения на наличие заболевания COVID-19", - информирует надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, следственное управление СК РФ по Воронежской области начало процессуальную проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции в учреждении. Ход проверки взят прокуратурой области на контроль.

В Воронежской области коронавирус подтвержден у 2 234 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1499 человек.