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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:58
https://ria.ru/20200602/1572364100.html
В доме ребенка в Воронеже произошла вспышка COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_e709d420b3ef457906f7b53044e85a86.jpg
РИА Новости

В доме ребенка в Воронеже произошла вспышка COVID-19

17:57 02.06.2020 (обновлено: 17:58 02.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 2 июня - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у шести воспитанников и трех работников Воронежского областного специализированного дома ребенка, сообщает во вторник прокуратура региона.
Ранее вспышки COVID-19 были зафиксированы на пяти крупных предприятиях Воронежской области, а также среди работников Новоусманской центральной районной больницы.
"Тридцатого мая 2020 года у трех работников и шести малолетних воспитанников Воронежского областного специализированного дома ребенка по итогам прохождения тестов получены положительные результаты на наличие заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, сейчас все воспитанники изолированы в специально созданное коронавирусное отделение дома ребенка. Всего в учреждении находится 57 детей.
"Заболевание у перечисленных лиц протекает в бессимптомной форме. Обеспечено прохождение тестов всеми сотрудниками и воспитанниками учреждения на наличие заболевания COVID-19", - информирует надзорное ведомство.
По информации прокуратуры, следственное управление СК РФ по Воронежской области начало процессуальную проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции в учреждении. Ход проверки взят прокуратурой области на контроль.
В Воронежской области коронавирус подтвержден у 2 234 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1499 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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