Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отправится по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко на место разлива 20 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.
"Глава Росприроднадзора получила поручение вылететь на место событий", - сказал представитель.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.
Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавших в ручей и речку Амбарная.