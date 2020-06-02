Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет.