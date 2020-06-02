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2020-06-02T17:47
https://ria.ru/20200602/1572363571.html
Разведчика Квасникова на его родине назвали примером для молодежи
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РИА Новости

Разведчика Квасникова на его родине назвали примером для молодежи

17:47 02.06.2020
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© Фото : СВР РФЛеонид Квасников
Леонид Квасников
© Фото : СВР РФ
Леонид Квасников. Архивное фото
МОСКВА/УЗЛОВАЯ (Тульская область), 2 июн - РИА Новости. Личность легендарного советского "атомного" разведчика, Героя России Леонида Квасникова, фактически давшего начало операции советской внешней разведки по добыванию атомных секретов Запада - это тот пример, на котором необходимо воспитывать молодежь в духе служения своей отчизне, для этого на родине Квасникова в городе Узловой Тульская области проводятся различные памятные мероприятия, рассказала РИА Новости глава Узловского района Марина Карташова.
Во вторник отмечается 115 лет со дня рождения Квасникова, уроженца Узловой.
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"Безусловно, Леонид Романович Квасников - это один из тех людей, на примере которого надо воспитывать нашу молодежь в духе подлинного и по-настоящему беззаветного служения своей отчизне", - сказала глава района.
"То, что Леонид Романович вместе со своими коллегами по разведке сделали для нашей страны, для ее безопасности, переоценить просто невозможно. И мы не просто гордимся тем, что был такой выдающийся наш земляк - мы бережно храним память о нем и передаем ее другим поколениям", - добавила она.
Ранее во вторник руководство Узловского района возложило цветы к мемориальной доске на местной школе №17, носящей имя Квасникова. "Школа сама в свое время вышла с инициативой, чтобы ей присвоили имя такого нашего легендарного земляка, как Леонид Романович Квасников. Ребята проводят в ней как памятные мероприятия, так и исследовательские работы по его жизнедеятельности. Много материалов о Леониде Романовиче Квасникове находится в нашем краеведческом музее", - отметила Карташова.
По ее словам, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией пока многие мемориальные мероприятия отложены. "Но мы надеемся, что в декабре, когда будет отмечаться 100-летие Службы внешней разведки, мы свои планы сможем реализовать", - добавила Карташова. Она напомнила, что уроженкой Узловой была и легендарная советская разведчица Зоя Рыбкина, которая после выхода в отставку стала знаменитой детской писательницей под псевдонимом Зоя Воскресенская.
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Леонид Квасников (1905-1993) был одним из первых руководителей советской научно-технической разведки (НТР). В 1940 году Квасников, изучая иностранную научную периодику, заметил, что из нее исчезли публикации об исследованиях в области атомной энергии, вдобавок перестали упоминаться даже имена знаменитых зарубежных физиков-атомщиков. Квасников предположил, что это стало следствием засекречивания работ по созданию атомного оружия.
Доводы Квасникова были приняты руководством внешней разведки, и впоследствии началась целенаправленная работа по добыче атомных секретов США и Англии. Эта операция многими специалистами считается самой важной из известных операций советской внешней разведки.
В январе 1943 года Квасников выехал на работу в нью-йоркскую резидентуру, где возглавил добывание информации по линии научно-технической разведки. Под его руководством были получены важнейшие материалы по атомной бомбе, а также по другим научным работам в военных целях.
В декабре 1945 года Квасников вернулся на родину и продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки. С 1948 по 1963 год являлся начальником отдела НТР. В 1964-1966 годах работал старшим консультантом при начальнике Первого главного управления КГБ СССР по научно-технической разведке.
За достигнутые высокие разведывательные результаты полковник Квасников был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, а также нагрудными знаками "Заслуженный работник НКВД" и "Почетный сотрудник госбезопасности". Скончался 15 октября 1993 года. В 1996 году ему присвоено звание Героя России посмертно.
Директор Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук
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АнглияСССРСШАБезопасностьОбщество
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