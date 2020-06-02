Разведчика Квасникова на его родине назвали примером для молодежи

МОСКВА/УЗЛОВАЯ (Тульская область), 2 июн - РИА Новости. Личность легендарного советского "атомного" разведчика, Героя России Леонида Квасникова, фактически давшего начало операции советской внешней разведки по добыванию атомных секретов Запада - это тот пример, на котором необходимо воспитывать молодежь в духе служения своей отчизне, для этого на родине Квасникова в городе Узловой Тульская области проводятся различные памятные мероприятия, рассказала РИА Новости глава Узловского района Марина Карташова.

Во вторник отмечается 115 лет со дня рождения Квасникова, уроженца Узловой.

"Безусловно, Леонид Романович Квасников - это один из тех людей, на примере которого надо воспитывать нашу молодежь в духе подлинного и по-настоящему беззаветного служения своей отчизне", - сказала глава района.

"То, что Леонид Романович вместе со своими коллегами по разведке сделали для нашей страны, для ее безопасности, переоценить просто невозможно. И мы не просто гордимся тем, что был такой выдающийся наш земляк - мы бережно храним память о нем и передаем ее другим поколениям", - добавила она.

Ранее во вторник руководство Узловского района возложило цветы к мемориальной доске на местной школе №17, носящей имя Квасникова. "Школа сама в свое время вышла с инициативой, чтобы ей присвоили имя такого нашего легендарного земляка, как Леонид Романович Квасников. Ребята проводят в ней как памятные мероприятия, так и исследовательские работы по его жизнедеятельности. Много материалов о Леониде Романовиче Квасникове находится в нашем краеведческом музее", - отметила Карташова.

По ее словам, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией пока многие мемориальные мероприятия отложены. "Но мы надеемся, что в декабре, когда будет отмечаться 100-летие Службы внешней разведки, мы свои планы сможем реализовать", - добавила Карташова. Она напомнила, что уроженкой Узловой была и легендарная советская разведчица Зоя Рыбкина, которая после выхода в отставку стала знаменитой детской писательницей под псевдонимом Зоя Воскресенская.

Леонид Квасников (1905-1993) был одним из первых руководителей советской научно-технической разведки (НТР). В 1940 году Квасников, изучая иностранную научную периодику, заметил, что из нее исчезли публикации об исследованиях в области атомной энергии, вдобавок перестали упоминаться даже имена знаменитых зарубежных физиков-атомщиков. Квасников предположил, что это стало следствием засекречивания работ по созданию атомного оружия.

Доводы Квасникова были приняты руководством внешней разведки, и впоследствии началась целенаправленная работа по добыче атомных секретов США Англии . Эта операция многими специалистами считается самой важной из известных операций советской внешней разведки.

В январе 1943 года Квасников выехал на работу в нью-йоркскую резидентуру, где возглавил добывание информации по линии научно-технической разведки. Под его руководством были получены важнейшие материалы по атомной бомбе, а также по другим научным работам в военных целях.

В декабре 1945 года Квасников вернулся на родину и продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки. С 1948 по 1963 год являлся начальником отдела НТР. В 1964-1966 годах работал старшим консультантом при начальнике Первого главного управления КГБ СССР по научно-технической разведке.