Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T17:46
https://ria.ru/20200602/1572363486.html
Ричард Гренелл покинул должность посла США в Германии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564998492_0:96:3068:1821_1036x0_80_0_0_3d61366999df27f01d953754ff4c230b.jpg
РИА Новости

Ричард Гренелл покинул должность посла США в Германии

17:46 02.06.2020
1900
© AP Photo / Darko VojinovicРичард Гренелл
Ричард Гренелл
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Ричард Гренелл покинул должность посла США в ФРГ, на сайте посольства говорится, что место главы дипмиссии "вакантно".
Как сообщается на сайте, в отсутствии посла его обязанности исполняет его заместитель, в Берлине это Робин Куинвилл.
Гренелл пробыл послом в Берлине почти два года, он активно выступал на страницах немецких СМИ, стал известен благодаря резким заявлениям в связи со строительством газопровода "Северный поток 2" и финансовой ответственностью Германии в рамках НАТО. В конце мая он, в частности, заявил, что новые санкции против "Северного потока 2" могут быть оперативно приняты американским конгрессом, несмотря на предвыборную кампанию в Штатах.
Многие заявления посла Гренелла были критически восприняты оппозиционными политиками в Германии, их называли вмешательством в суверенную политику Берлина.
В понедельник Гренелл официально заявил об отставке в Вашингтоне, находясь на приеме у президента США Дональда Трампа, сообщило ранее агентство dpa. В феврале этого года Гренелл был назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки США, однако ранее сенат США утвердил директором нацразведки Джона Рэтклиффа. В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге. По данным агентства dpa, не исключено, что Гренелл может быть задействован в предвыборной кампании Дональда Трампа.
Посол США в Германии Ричард Гренелл в президентском дворце в Берлине. 14 января 2019
4 мая 2019, 01:48
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
3241012
Обсудить 1
Ричард ГренеллСеверный поток — 2Дональд ТрампНАТОСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Протестующие в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка недооценивает масштаб протестов, считает губернатор Куомо
Во время акции протеста против гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, Сент-Луис
Египетский политолог спрогнозировал рост протестов в США
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Грузовик, въехавший в толпу во время акции протеста в Миннеаполисе
В США считают, что водитель въехал в толпу в Миннеаполисе непреднамеренно
Баннер с логотипом Польской нефтяной и газовой компании PGNiG
"Газпром" обжаловал решение суда о снижении цены на газ для Польши
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
В Нью-Йорке ввели комендантский час
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Эксперт прокомментировал протесты в США
Брюссель
Торгпред назвал перспективные сферы развития сотрудничества с Бельгией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00В Нью-Йорке продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
Лента новостейМолния