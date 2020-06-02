По туристическим тропам у водопадов Игуасу вместо людей гуляют животные

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн – РИА Новости. Карантин, введенный в Аргентине из-за пандемии, полностью поменял не только образ жизни людей, но и животных, около знаменитых водопадов Игуасу по туристическим дорожкам теперь гуляют ягуары, обезьяны и пумы, рассказал РИА Новости управляющий нацпарка Игуасу (Аргентина) Серхио Акоста.

На фото, которыми поделился Акоста с РИА Новости, видно, как мартышки играют там, где раньше любители селфи проводили долгое время, чтобы сделать удачный снимок на фоне того или иного каскада.

У самого крупного и мощного каскада "Глотка дьявола", падающего с высоты 82 метра, где еще до карантина в день проходили до пяти тысяч человек, теперь сквозь металлическую решетку, покрывающую дорожки, пробиваются новые растения.

"Начиная с 15 марта (когда были закрыты для посещения нацпарки в Аргентине – ред.), мы заметили, что те виды животных, которые больше всего были связаны с людьми, которых подкармливали туристы ... вернулись в джунгли в поисках своей естественной пищи", - рассказал Акоста, уточнив, что речь идёт о коати и некоторых видах обезьян.

С другой стороны, те виды, которые не терпят присутствия человека, такие как ягуары и пумы, теперь гуляют в непосредственной близости от водопадов. В разных местах в районе каскадов расставлены видеокамеры и фото-ловушки.

"Нам удалось зафиксировать присутствие ягуаров, пум в непосредственной близости от ж/д станции (это небольшая туристическая остановка внутри парка, куда на небольшом поезде привозят туристов от входа в парк – ред.) и в районе, где раньше прогуливались люди", - пояснил управляющий.