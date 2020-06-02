В Цинциннати во время протестов задержали 50 человек

Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вышли на улицы города уже четвертый день подряд. В понедельник демонстрации прошли мирно, тем не менее, несмотря на призывы полиции и начало комендантского часа толпа не расходилась.

Согласно газете, полиция начала проводить задержания в понедельник после начала комендантского часа в 8 часов вечера по местному времени (03.00 мск). К концу дня сотрудники правоохранительных органов "задержали от 40 до 50" человек. Сутками ранее полиция задержала 300 человек.