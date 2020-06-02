В Цинциннати во время протестов задержали 50 человек

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полиция города Цинциннати в американском штате Огайо задержала около 50 человек за нарушение комендантского часа в понедельник, сообщает издание USA Today.
Протестующие из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вышли на улицы города уже четвертый день подряд. В понедельник демонстрации прошли мирно, тем не менее, несмотря на призывы полиции и начало комендантского часа толпа не расходилась.
Согласно газете, полиция начала проводить задержания в понедельник после начала комендантского часа в 8 часов вечера по местному времени (03.00 мск). К концу дня сотрудники правоохранительных органов "задержали от 40 до 50" человек. Сутками ранее полиция задержала 300 человек.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.