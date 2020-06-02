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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:38
https://ria.ru/20200602/1572363119.html
В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 748
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 748

17:39 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса жителей Коми за минувшие сутки превысило количество новых выявленных случаев COVID-19, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1393 (+41) случая заболевания COVID-19… 748 (+44) человек выздоровело. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано", - говорится в сообщении на официальной странице региона в социальной сети "ВКонтакте".
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Сейчас Коми занимает 60-е место среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба сообщал, что у региональных властей есть основания для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусу из-за пренебрежительного отношения жителей к санитарным нормам и роста заболеваемости. По его словам, показатель заполняемости специализированных коек "уже выходит за рамки".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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