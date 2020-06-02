Собянин произвел кадровые перестановки в комитете ветеринарии Москвы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в городском комитете ветеринарии, председатель комитета Алексей Сауткин был освобожден от должности главного государственного ветеринарного инспектора, соответствующие документы опубликованы на портале мэра.
"Назначить Сауткина Алексея на должность председателя комитета ветеринарии города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности председателя комитета ветеринарии города Москвы - главного государственного ветеринарного инспектора города Москвы", - говорится в документе.
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Кроме того, мэр назначил Надежду Бродскую на должность заместителя председателя комитета ветеринарии Москвы - начальника государственной инспекции по надзору в области обращения с животными с заключением контракта сроком на три года, но не превышающего срок полномочий мэра Москвы. При этом она была освобождена от должности заместителя председателя комитета ветеринарии - начальника государственной ветеринарной инспекции.