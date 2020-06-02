Собянин произвел кадровые перестановки в комитете ветеринарии Москвы

Кроме того, мэр назначил Надежду Бродскую на должность заместителя председателя комитета ветеринарии Москвы - начальника государственной инспекции по надзору в области обращения с животными с заключением контракта сроком на три года, но не превышающего срок полномочий мэра Москвы. При этом она была освобождена от должности заместителя председателя комитета ветеринарии - начальника государственной ветеринарной инспекции.