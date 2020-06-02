В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 5935

БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 5935, число жертв инфекции выросло до 71, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5935 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3564 человек вылечились, 71 человек умер, 2300 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республике было проведено почти 310 тысяч тестов на выявление новых случаев заражения, уточнили в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.