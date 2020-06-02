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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:36
https://ria.ru/20200602/1572362977.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 5935
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 5935

17:36 02.06.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 2 июн - РИА Новости. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 5935, число жертв инфекции выросло до 71, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 5935 факта заражения коронавирусной инфекцией. 3564 человек вылечились, 71 человек умер, 2300 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республике было проведено почти 310 тысяч тестов на выявление новых случаев заражения, уточнили в штабе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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