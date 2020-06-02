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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:34
https://ria.ru/20200602/1572362935.html
В Токио объявили предупреждение о росте числа новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/151675/18/1516751890_0:91:3317:1957_1036x0_80_0_0_d4481779454df3ba059ece3bf97108ff.jpg
РИА Новости

В Токио объявили предупреждение о росте числа новых случаев COVID-19

17:34 02.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Ровно в 23.00 во вторник по местному времени (17.00 мск) огромный "Радужный мост" в Токио, освещенный обычно различными цветами, на минуту погас, а затем его опоры были залиты красным светом после того, как губернатор японской столицы Юрико Коикэ объявила предупреждение о росте числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом.
Дело в том, что в столичном регионе на этот раз было зафиксировано 34 новых случая COVID-19, а это - наибольшее число с 14 мая, что и дало повод губернатору объявить так называемую "токийскую тревогу".
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В конце прошлого месяца на всей территории Японии был отменен режим чрезвычайной ситуации, постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов.
"Мы и впредь будем делать необходимые предупреждения, при этом обеспечивая и профилактику инфекции и социально-экономическую деятельность", - заявила губернатор Коикэ.
Как сообщило агентство Киодо, если число выявленных заражений в Токио будет расти, столичная администрация вновь попросит жителей сократить выходы на улицу. Вместе с тем, пока не говорится о планах повторного объявления режима ЧС в японской столице.
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По данным телеканала NHK, всего в Японии число выявленных случаев COVID-19 превысило 17,7 тысяч человек, 914 из них скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэКоронавирусыЯпонияТокиоВ мире
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