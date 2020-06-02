В Токио объявили предупреждение о росте числа новых случаев COVID-19

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Ровно в 23.00 во вторник по местному времени (17.00 мск) огромный "Радужный мост" в Ровно в 23.00 во вторник по местному времени (17.00 мск) огромный "Радужный мост" в Токио , освещенный обычно различными цветами, на минуту погас, а затем его опоры были залиты красным светом после того, как губернатор японской столицы Юрико Коикэ объявила предупреждение о росте числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом

Дело в том, что в столичном регионе на этот раз было зафиксировано 34 новых случая COVID-19, а это - наибольшее число с 14 мая, что и дало повод губернатору объявить так называемую "токийскую тревогу".

В конце прошлого месяца на всей территории Японии был отменен режим чрезвычайной ситуации, постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов.

"Мы и впредь будем делать необходимые предупреждения, при этом обеспечивая и профилактику инфекции и социально-экономическую деятельность", - заявила губернатор Коикэ.

Как сообщило агентство Киодо, если число выявленных заражений в Токио будет расти, столичная администрация вновь попросит жителей сократить выходы на улицу. Вместе с тем, пока не говорится о планах повторного объявления режима ЧС в японской столице.

По данным телеканала NHK, всего в Японии число выявленных случаев COVID-19 превысило 17,7 тысяч человек, 914 из них скончались.